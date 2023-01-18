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Роман Сафиуллин проиграл Денису Кудле в первом круге Australian Open

Роман Сафиуллин проиграл Денису Кудле в первом круге Australian Open
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Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл американцу игроком Денису Кудле в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии.

Кудла оказался сильнее своего соперника со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут. Россиянин выполнил 14 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Кудлы 12 эйсов, две двойные ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнтов из шести.

Во втором круге американец встретится с французом Уго Умбером.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира явиспанец Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2023, среда. 04:30 МСК
Денис Кудла
108
США
Денис Кудла
Д. Кудла
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		7 7 8 6  
6 		5 6 6 3  
             
Роман Сафиуллин
97
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Комментарии
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