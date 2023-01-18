Роман Сафиуллин проиграл Денису Кудле в первом круге Australian Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл американцу игроком Денису Кудле в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии.
Кудла оказался сильнее своего соперника со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут. Россиянин выполнил 14 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Кудлы 12 эйсов, две двойные ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнтов из шести.
Во втором круге американец встретится с французом Уго Умбером.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира явиспанец Рафаэль Надаль.
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