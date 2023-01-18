Касаткина проиграла Грачёвой в матче 1-го раунда Australian Open

Завершился матч первого круга Australian Open, в котором играли Дарья Касаткина и Варвара Грачёва. Варвара одержала победу со счётом 2:0 и вышла в следующий раунд соревнования.

Первый сет завершился победой Грачёвой со счётом 6:1. Вторую партию Варвара выиграла с тем же счётом.

Во втором круге Грачёва встретится с итальянкой Лукрецией Стефани, которая обыграла со счётом 2:1 Татьяну Марию из Германии.