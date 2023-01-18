Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей третьего игрового дня

Сегодня, 18 января, состоялся третий игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми его результатами в мужской сетке соревнований.



Australian Open. Мужчины. Результаты третьего игрового дня

Маккензи Макдональд (США) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.

Денис Кудла (США, LL) — Роман Сафиуллин (Россия) — 3:6, 7:5, 7:6 (8:6), 6:3.

Даниил Медведев (Россия, 7) — Джон Миллман (Австралия) — 7:5, 6:2, 6:2.

Карен Хачанов (Россия, 18) — Джэйсон Каблер (Австралия) — 6:4, 5:7, 6:4, 6:3.

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:3, 6:0, 6:2.

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Алекс Молчан (Словакия) — 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.