Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей третьего игрового дня
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Сегодня, 18 января, состоялся третий игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми его результатами в мужской сетке соревнований.
Australian Open. Мужчины. Результаты третьего игрового дня
- Маккензи Макдональд (США) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.
- Денис Кудла (США, LL) — Роман Сафиуллин (Россия) — 3:6, 7:5, 7:6 (8:6), 6:3.
- Даниил Медведев (Россия, 7) — Джон Миллман (Австралия) — 7:5, 6:2, 6:2.
- Карен Хачанов (Россия, 18) — Джэйсон Каблер (Австралия) — 6:4, 5:7, 6:4, 6:3.
- Стефанос Циципас (Греция, 3) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:3, 6:0, 6:2.
- Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Алекс Молчан (Словакия) — 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.
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