Коллинз начала праздновать победу при счёте 7:3 на тай-брейке, забыв, что его играют до 10

Финалистка Australian Open – 2021, 11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз оконфузилась по ходу матча второго круга на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

Коллинз (13) победно вскинула руками, поведя со счётом 7:3 на тай-брейке решающего сета поединка с чешкой Каролиной Муховой. Американка подумала, что матч уже завершён. Однако в последние несколько лет на турнирах «Большого шлема» действуют единые правила: решающие тай-брейки играются до 10.

Судья на вышке подозвал Коллинз к себе и напомнил о правилах. Даниэль отреагировала адекватно, просто рассмеявшись.

Отметим, что досрочное празднование не помешало Коллинз одержать победу со счётом 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (10:6). В следующем раунде она сыграет с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной.