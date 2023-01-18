Коллинз начала праздновать победу при счёте 7:3 на тай-брейке, забыв, что его играют до 10

Финалистка Australian Open – 2021, 11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз оконфузилась по ходу матча второго круга на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
Коллинз (13) победно вскинула руками, поведя со счётом 7:3 на тай-брейке решающего сета поединка с чешкой Каролиной Муховой. Американка подумала, что матч уже завершён. Однако в последние несколько лет на турнирах «Большого шлема» действуют единые правила: решающие тай-брейки играются до 10.
Судья на вышке подозвал Коллинз к себе и напомнил о правилах. Даниэль отреагировала адекватно, просто рассмеявшись.
Отметим, что досрочное празднование не помешало Коллинз одержать победу со счётом 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (10:6). В следующем раунде она сыграет с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной.
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