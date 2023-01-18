На Australian Open журналист перепутал Коккинакиса с Кирьосом. Танаси забавно отреагировал

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде австралийский теннисист Танаси Коккинакис попал в забавную ситуацию после выхода во второй круг Australian Open – 2023.

Напомним, на старте соревнований Коккинакис со счётом 6:1, 6:2, 6:2 обыграл итальянца Фабио Фоньини. В следующем раунде Танаси предстоит матч с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» британцем Энди Марреем.

Коккинакис принял участие в традиционной послематчевой пресс-конференции, где один из репортёров обратился к нему: «Привет, Ник!», имея в виду финалиста Уимблдона и близкого друга Коккинакиса Ника Кирьоса.

«Воу, воу! Ты уволен, с тобой покончено», — шутливо отреагировал на ошибку журналиста Коккинакис.

Напомним, Кирьос снялся с домашнего мэйджора из-за травмы колена.