Тиафо: на днях тупица Фритц нарисовал пенис, пытаясь изобразить замок. Фритц такой Фритц

17-я ракетка мира, американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал о традиции американцев рисовать замки на телевизионных камерах после побед на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

«Если честно, я уже давно живу по этому принципу. Думаю, вы заметили, как я изменился в лучшую сторону: стал более собранным во всём, остаюсь в настоящем, в моменте, убрал лишнее под замок. От меня это забавно слышать, потому что все знают, как я отношусь к делу. Я очень открытый и прикалываюсь. Когда я это говорю, звучит смешно. Так что потом это стало чем-то вроде принципа «Если Фрэнсис может убрать лишнее под замок и собраться, то все должны собраться». Вот так и пошло.

Но это забавно, потому что они все это говорят: Мэдди (Кис), Фритц. На днях тупица Фритц нарисовал пенис, пытаясь нарисовать замок. Фритц такой Фритц. Да, всё в порядке. Мы все успешно выступаем, и у нас в команде хорошие товарищеские отношения», — сказал Тиафо на послематчевой пресс-конференции.