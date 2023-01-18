Тиафо: на днях тупица Фритц нарисовал пенис, пытаясь изобразить замок. Фритц такой Фритц

17-я ракетка мира, американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал о традиции американцев рисовать замки на телевизионных камерах после побед на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
«Если честно, я уже давно живу по этому принципу. Думаю, вы заметили, как я изменился в лучшую сторону: стал более собранным во всём, остаюсь в настоящем, в моменте, убрал лишнее под замок. От меня это забавно слышать, потому что все знают, как я отношусь к делу. Я очень открытый и прикалываюсь. Когда я это говорю, звучит смешно. Так что потом это стало чем-то вроде принципа «Если Фрэнсис может убрать лишнее под замок и собраться, то все должны собраться». Вот так и пошло.
Но это забавно, потому что они все это говорят: Мэдди (Кис), Фритц. На днях тупица Фритц нарисовал пенис, пытаясь нарисовать замок. Фритц такой Фритц. Да, всё в порядке. Мы все успешно выступаем, и у нас в команде хорошие товарищеские отношения», — сказал Тиафо на послематчевой пресс-конференции.
- 19 января 2023
-
00:03
- 18 января 2023
-
23:46
-
23:36
-
23:25
-
22:57
-
22:43
-
22:10
-
21:58
-
21:50
-
21:21
-
20:47
-
20:33
-
20:12
-
19:15
-
18:40
-
18:21
-
18:10
-
17:58
-
17:39
-
17:05
-
17:00
-
16:54
-
16:38
-
16:26
-
16:03
-
15:57
-
15:49
-
15:35
-
15:27
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:55