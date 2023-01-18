«Все смотрят на него». Даниил Медведев — о внимании к Новаку Джоковичу в Австралии

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, ощущает ли давление из-за роли одного из фаворитов Открытого чемпионата Австралии – 2023.
«Не знаю, но это нормально, что всё внимание приковано к Рафе (Надалю) и Новаку (Джоковичу), когда они на турнире. Это абсолютно нормально, особенно если учесть, что случилось тут с Новаком год назад. Все смотрят на него — мол, как он выступит на этот раз? Не знаю точных чисел, но в Австралии он, кажется, выиграл 40 матчей подряд. Всё внимание — на нём. И это нормально. Он тут, кажется, восемь раз брал титул. Ага, девять. Нормально, что к нему приковано внимание.
Я могу лишь играть — и стараюсь делать это хорошо. Я тут дважды доходил до финала. Приятно играть в Австралии и ожидать, что, может, удастся сыграть ещё несколько матчей в этом году», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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