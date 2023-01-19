Александрова в упорной борьбе обыграла Таунсенд во 2-м круге Australian Open

18-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соревнования проходят на харде.

В матче второго круга 28-летняя россиянка с трудом обыграла представительницу США Тэйлор Таунсенд со счётом 1:6, 6:2 6:3. Встреча продлилась 1 часа 58 минут. Александрова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету американки пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующей соперницей Александровой станет победительница противостояния Анетт Контавейт (Эстония) — Магда Линетт (Польша).

Призовой фонд турнира в Австралии составил $51 384 291.

