Александрова в упорной борьбе обыграла Таунсенд во 2-м круге Australian Open
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18-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соревнования проходят на харде.
В матче второго круга 28-летняя россиянка с трудом обыграла представительницу США Тэйлор Таунсенд со счётом 1:6, 6:2 6:3. Встреча продлилась 1 часа 58 минут. Александрова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету американки пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из 14.
Следующей соперницей Александровой станет победительница противостояния Анетт Контавейт (Эстония) — Магда Линетт (Польша).
Призовой фонд турнира в Австралии составил $51 384 291.
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