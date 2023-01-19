Екатерина Александрова в матче с Тэйлор Таунсенд выиграла матч-пойнт на 20 ударов. Видео

18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В третьем сете россиянка на подаче американки Тэйлор Таунсенд реализовала матч-пойнт, который растянулся на 20 ударов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть финальный розыгрыш матча Екатерина Александрова — Тэйлор Таунсенд.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.

28-летняя россиянка в упорной борьбе обыграла Тэйлор Таунсенд со счётом 1:6, 6:2, 6:3. Следующей соперницей Александровой станет полька Магда Линетт. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.