Екатерина Александрова в матче с Тэйлор Таунсенд выиграла матч-пойнт на 20 ударов. Видео

18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В третьем сете россиянка на подаче американки Тэйлор Таунсенд реализовала матч-пойнт, который растянулся на 20 ударов.
«Чемпионат» предлагает посмотреть финальный розыгрыш матча Екатерина Александрова — Тэйлор Таунсенд.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.
28-летняя россиянка в упорной борьбе обыграла Тэйлор Таунсенд со счётом 1:6, 6:2, 6:3. Следующей соперницей Александровой станет полька Магда Линетт. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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