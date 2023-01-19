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Рублёв — о предупреждении: устал, что те, кто не говорит на русском, пытаются понять его

Рублёв — о предупреждении: устал, что те, кто не говорит на русском, пытаются понять его
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Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал предупреждение, полученное им за нецензурную брань в матче второго круга Australian Open с финном Эмилем Руусувуори. В третьем сете на подаче Руусувуори на сет Рублёв выругался, после чего получил замечание и пошёл спорить с арбитром.

«Мне кажется, подобное у меня второй раз за карьеру. Если сегодня всё равно не очень хорошие слова были, то в Мадриде я крикнул что-то из разряда «как я устал» или типа того и мне дали предупреждение, подумали, что плохое слово.

Я просто устал, что те, кто не говорит на русском, начинают пытаться понимать его. И когда я подошёл к нему, сказал, что можем посмотреть – я не говорил того, о чём можно подумать. Можно было хотя бы просто признать ошибку, даже не поменять решение, которое уже озвучено. Тем более что ему показалось. Я сказал судье, что я не из Англии, не понимаю по-английски, и мне тоже показалось, что он меня послал. Он ответил, что это не так. Ну и тут то же самое. В общем, бессмысленный разговор получился.

У меня в этом плане нет проблем: когда я крикну матом и мне дадут предупреждение, я не буду выяснять отношения», — приводит слова Рублёва Sports.ru.

По итогам завершившегося матча Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

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