Каспер Рууд — о вылете с Australian Open: тяжёлый матч для меня, я запомню его надолго

Норвежский теннисист Каспер Рууд (третья ракетка мира) высказался о вылете с Открытого чемпионата Австралии во втором круге. Норвежец проиграл американцу Дженсону Бруксби со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 3:6.

«Это тяжёлый матч для меня, и я знаю, что, вероятно, запомню его надолго. Считаю, что соперник сегодня неплохо сыграл. В том смысле, что не делал много ошибок. Мне не казалось, что я играл плохо или не на том уровне, на котором хотел играть, но он просто выиграл много длинных розыгрышей и давал ответы на все вопросы, которые я ему задавал. Для меня этот матч был очень сложным.

Медицинский тайм-аут? Была лёгкая боль в животе. Это то, что идёт со мной около двух лет, последние два года. Всё же иногда это становится проблемой, и период, который у меня будет сейчас, из четырёх-пяти недель, я потрачу на восстановление моего тела. Надеюсь, что смогу решить проблему, потому что это не первый раз, когда такое происходит», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.