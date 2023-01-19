Каспер Рууд — о вылете с Australian Open: тяжёлый матч для меня, я запомню его надолго

Норвежский теннисист Каспер Рууд (третья ракетка мира) высказался о вылете с Открытого чемпионата Австралии во втором круге. Норвежец проиграл американцу Дженсону Бруксби со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 3:6.
«Это тяжёлый матч для меня, и я знаю, что, вероятно, запомню его надолго. Считаю, что соперник сегодня неплохо сыграл. В том смысле, что не делал много ошибок. Мне не казалось, что я играл плохо или не на том уровне, на котором хотел играть, но он просто выиграл много длинных розыгрышей и давал ответы на все вопросы, которые я ему задавал. Для меня этот матч был очень сложным.
Медицинский тайм-аут? Была лёгкая боль в животе. Это то, что идёт со мной около двух лет, последние два года. Всё же иногда это становится проблемой, и период, который у меня будет сейчас, из четырёх-пяти недель, я потрачу на восстановление моего тела. Надеюсь, что смогу решить проблему, потому что это не первый раз, когда такое происходит», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.
- 19 января 2023
-
12:36
-
12:22
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:27
-
11:25
-
11:20
-
11:18
-
11:11
-
11:10
-
10:56
-
10:38
-
10:31
-
10:30
-
10:20
-
10:07
-
10:04
-
09:55
-
09:48
-
09:35
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:55
-
08:43
-
08:32
-
08:30
-
07:54
-
07:38
-
06:16
-
05:19
-
05:09
-
04:44