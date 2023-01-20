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Netflix отреагировал на то, что 8 из 10 героев теннисного сериала уже вылетели с AO

Netflix отреагировал на то, что 8 из 10 героев теннисного сериала уже вылетели с AO
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Известный стриминговый сервис Netflix прокомментировал, что 8 из 10 героев теннисного сериала Break Point уже вылетели с Australian Open. В сети стали активно использовать термин: «Проклятие Netflix».

«Уточняем: это чистое совпадение...», — написали Netflix в своём «твиттере».

Не смогли выйти в третий круг турнира Тейлор Фритц, Паула Бадоса, Айла Томлянович, Ник Кирьос, Маттео Берреттини, Каспер Рууд, Онс Жабер и Танаси Коккинакис. Из снявших в сериале игроков борьбу в турнире продолжают только Мария Саккари и Феликс Оже-Альяссим.

Напомним, Берреттини, Фритц и Рууд были выбиты Энди Марреем, Алексеем Попыриным и Дженсоном Бруксби соответственно. Жабер была выбита из соревнований Маркетой Вондроусовой.

Томлянович, Бадоса и Кирьос снялись с Australian Open ещё до старта турнира из-за травм.

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