Директор Australian Open ответил на критику за поздние матчи по ходу турнира

Директор Australian Open Крэйг Тайли заявил, что не планирует менять расписание турнира, несмотря на критику поздних матчей.

«На данный момент нет необходимости изменять расписание. Мы всегда смотрим на это, когда проводим отчёт, как мы делаем это каждый год. На данный момент мы должны уместить матчи за 14 дней. У нас не так много вариантов. Это был эпический матч, и когда вы планируете такой матч незадолго до 10 вечера, вы не ожидаете, что он продлится около шести часов», — приводи слова Тайли The Guardian.

Напомним, матч Энди Маррей с Танаси Коккинакисом длился 5 часов 45 минут и закончился глубокой ночью. После этого Маррей резко раскритиковал организаторов за поздние игры на Australian Open.