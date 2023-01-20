Маррей замечен на Australian Open спустя всего 8 часов после вчерашнего длительного матча

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей утром был замечен на территории проведения Australian Open.
Как сообщает официальный аккаунт Australian Open в «твиттере», британец вернулся на турнир спустя всего 8 часов после вчерашнего матча, который закончился в 4:06 утра по местному времени.
Напомним, вчера, 19 января британский теннисист Энди Маррей (66-й номер мирового рейтинга) обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (159-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Матч проходил на арене «Маргарет Корт» на хардовом покрытии.
Данная встреча стала второй по продолжительности в истории Открытого чемпионата Австралии. Теннисисты находились на корте 5 часов 45 минут.
В следующем круге Энди Маррей встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.
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