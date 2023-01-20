«Я тебя люблю». Ник Кирьос обратился к Коккинакису после его поражения Маррею

Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к своему соотечественнику и другу Танасу Коккинакису после его поражения в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с британцем Энди Марреем.
«Я тебя люблю. Не опускай голову. Ты играешь в сумасшедший теннис», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Маррей одержал волевую победу со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 5 часов 45 минут. К слову, рекорд турнира принадлежит сербу Новаку Джоковичу и испанцу Рафаэлю Надалю, которые в 2012 году в финале играли 5 часов 53 минуты.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.
- 20 января 2023
-
10:44
-
10:30
-
10:21
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:29
-
09:15
-
09:04
-
08:45
-
08:30
-
08:17
-
08:15
-
07:34
-
07:14
-
06:49
-
06:01
-
05:20
-
04:56
-
04:07
-
00:22
- 19 января 2023
-
23:17
-
23:00
-
22:27
-
22:16
-
22:00
-
21:36
-
21:27
-
21:10
-
20:55
-
20:38
-
20:33
-
20:30
-
20:25