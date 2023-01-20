«Я тебя люблю». Ник Кирьос обратился к Коккинакису после его поражения Маррею

Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к своему соотечественнику и другу Танасу Коккинакису после его поражения в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с британцем Энди Марреем.

«Я тебя люблю. Не опускай голову. Ты играешь в сумасшедший теннис», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Маррей одержал волевую победу со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 5 часов 45 минут. К слову, рекорд турнира принадлежит сербу Новаку Джоковичу и испанцу Рафаэлю Надалю, которые в 2012 году в финале играли 5 часов 53 минуты.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.