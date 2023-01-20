Дарья Савилл выложила свежее фото с Дарьей Касаткиной и Анастасией Забияко из Австралии

Австралийская теннисистка Дарья Савилл в своих социальных сетях выложила свежее фото с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и фигуристкой Анастасией Забияко из Австралии.
Фото: из личного архива Савилл
Дарья Гаврилова (девичья фамилия теннисистки) с 2018 года была помолвлена с австралийским теннисистом Люком Савиллом. В декабре 2021 года состоялась их свадьба, после чего Гаврилова сменила фамилию и стала выступать в туре под именем Дарья Савилл. Открытый чемпионат Австралии она пропускает из-за разрыва крестообразной связки.
Дарья Касаткина покинула Открытый чемпионат Австралии в первом круге, проиграв соотечественнице Дарье Грачёвой со счётом 6:1, 6:1. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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