Пегула — о матче Маррея с Коккинакисом: это то, что необходимо изменить
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Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала матч между британцем Энди Марреем и австралийцем Танаси Коккинакисом, который стал вторым по продолжительности в истории Australian Open.
Напомним, продолжительность поединка составила 5 часов 45 минут. Маррей одержал победу со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5.
«Это было долго даже для телевидения, я не знаю, кому это нужно, это то, о чём нужно говорить и что необходимо изменить. Я знаю, что такое случается нечасто, но когда это происходит, тебе приходится играть следующий раунд через два дня. Это не прибавляет здоровья ни с моральной ни с физической точки зрения. После чего-то подобного я даже спать не могла», — приводит слова Пегулы Punto de Break.
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