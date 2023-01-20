Хуберт Хуркач в пяти сетах обыграл Дениса Шаповалова и вышел в следующий круг AO

Польский теннисист Хуберт Хуркач (11-я ракетка мира) в пяти сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова (22-я ракетка мира) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Хуберт Хуркач одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 1:6, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа 40 минут. На счету Дениса Шаповалова 20 эйсов, 16 двойных ошибок, 7 реализованных брейк-пойнтов из 19. Хуркач 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 возможных.

В следующем круге Хуркач сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Себастьян Корда (США). Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.