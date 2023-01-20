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Хуберт Хуркач в пяти сетах обыграл Дениса Шаповалова и вышел в следующий круг AO

Хуберт Хуркач в пяти сетах обыграл Дениса Шаповалова и вышел в следующий круг AO
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Польский теннисист Хуберт Хуркач (11-я ракетка мира) в пяти сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова (22-я ракетка мира) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Хуберт Хуркач одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 1:6, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа 40 минут. На счету Дениса Шаповалова 20 эйсов, 16 двойных ошибок, 7 реализованных брейк-пойнтов из 19. Хуркач 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 возможных.

В следующем круге Хуркач сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Себастьян Корда (США). Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.

Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 11:10 МСК
Хуберт Хуркач
11
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 1 4 6
6 3 		4 6 6 3
             
Денис Шаповалов
22
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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