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Даниил Медведев после вылета с Australian Open покинет топ-10 мирового рейтинга

Даниил Медведев после вылета с Australian Open покинет топ-10 мирового рейтинга
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Российский теннисист Даниил Медведев покинул Открытый чемпионат Австралии, проиграв представителю США Себастьяну Корде в третьем круге турнира.

Таким образом, Медведев впервые с 2018 года не попал во вторую неделю Australian Open. А учитывая, что в прошлом году он был финалистом, теперь он потеряет много очков, выпадет из топ-10 рейтинга ATP и будет в районе 12-го места. Впервые Даниил прорвался в десятку сильнейших теннисистов мира 15 июля 2019 года и с тех пор её не покидал.

Корда одержал победу над Медведевым со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:4).В следующем круге Себастьян Корда сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.

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