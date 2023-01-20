Шестая сеяная Мария Саккари уступила 87-й ракетке мира в третьем круге Australian Open

Греческая теннисистка Мария Саккари потерпела поражение от представительницы Китая Чжу Линь в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Маргарет Корт».

Чжу Линь оказалась сильнее своей соперницы со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4. Китаянка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 15. На счету Марии Саккари шесть эйсов, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге китайская теннисистка Чжу Линь сойдётся с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, которая одолела американку Мэдисон Кис. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.