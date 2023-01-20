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Шестая сеяная Мария Саккари уступила 87-й ракетке мира в третьем круге Australian Open

Шестая сеяная Мария Саккари уступила 87-й ракетке мира в третьем круге Australian Open
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Греческая теннисистка Мария Саккари потерпела поражение от представительницы Китая Чжу Линь в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Маргарет Корт».

Чжу Линь оказалась сильнее своей соперницы со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4. Китаянка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 15. На счету Марии Саккари шесть эйсов, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге китайская теннисистка Чжу Линь сойдётся с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, которая одолела американку Мэдисон Кис. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.

Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 15:10 МСК
Чжу Линь
87
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 3 		6 4
         
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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