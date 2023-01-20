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Даниил Медведев рассказал, почему взял медицинский тайм-аут в начале матча с Кордой

Даниил Медведев рассказал, почему взял медицинский тайм-аут в начале матча с Кордой
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о проблемах с кистью перед матчем с американцем Себастьяном Кордой. После первого гейма он вызвал на корт физиотерапевта.

«Немножко болела кисть. Немного связка почему-то болела перед матчем, почему – не знаю. Работали с физио, но всё равно болела, поэтому затейпировали. Первый гейм я проиграл, мне казалось, что мне мешает этот тейп, хотя, возможно, это было не так. Поэтому решил его снять, потому что мне всё равно было чуть-чуть больно, поэтому какая разница, с ним больно или без него?

И, в принципе, в розыгрышах меня особо рука не беспокоила, а на подаче, возможно, чуть-чуть мне это мешало. Но, опять же, это часть тенниса, поэтому просто обидно, явно ничего серьёзного, но обидно, когда такое происходит перед матчем», — цитирует Медведева Sports.ru.

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