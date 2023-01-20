Медведев — о 3-м сете в матче с Кордой: подстёгивал себя изо всех сил, пытался отыграться

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, не было ли у него чувства, что всё потеряно, в третьем сете игры с Себастьяном Кордой. В завершившемся сегодня матче третьего круга Australian Open россиянин уступил американцу в трёх сетах со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7).



«Нет, я подстёгивал себя изо всех сил, пытался отыграться. Как минимум это мне удалось. Если уж искать позитив, то это позитив. Даже при 1:6 на тай-брейке я говорил себе: знаешь, попробуй, может, тебе удастся величайший камбэк в мире. Ну, 4:6, розыгрыш, он попал в линию — и выиграл. Мог ли я ударить лучше? Возможно. Он был в зоне. Вот почему ему удалось исполнить свой удар. Я определённо верил, что могу выиграть. Не верить в себя — это тупо. Так что, когда я вернул брейк, я говорил себе: давай, пробуй его обыграть. Я дважды возвращался в сет. Я хотел заставить его играть. Но ему удалось проявить силу. Поэтому он и победил. Поздравляю его», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.