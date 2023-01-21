Четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия с трудом пробилась в 1/8 финала Australian Open

Четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия с трудом пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В матче третьего круга Гарсия (4) одолела 158-ю ракетку мира немку Лауру Зигемунд со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 11 минут. Гарсия шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. На счету Зигемунд два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 10.

Её следующей соперницей станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия, 19) – Магда Линетт (Польша).

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.