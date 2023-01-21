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Энди Маррей завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2023 в 3-м круге

Энди Маррей завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2023 в 3-м круге
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

В матче третьего круга 35-летний Маррей уступил представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (24) со счётом 1:6, 7:6 (9:7), 3:6, 4:6. Встреча продлилась 3 часа 32 минуты. Маррей шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Баутиста-Агута пять эйсов, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Отметим, что за три матча на Australian Open — 2023 Маррей провёл на корте в общей сложности 14 часов и 3 минуты.

В следующем раунде Баутиста-Агут встретится с американцем Томми Полом.

Australian Open (м). 3-й круг
21 января 2023, суббота. 11:10 МСК
Энди Маррей
66
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		7 9 3 4  
6 		6 7 6 6  
             
Роберто Баутиста-Агут
25
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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