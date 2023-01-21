Энди Маррей завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2023 в 3-м круге
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
В матче третьего круга 35-летний Маррей уступил представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (24) со счётом 1:6, 7:6 (9:7), 3:6, 4:6. Встреча продлилась 3 часа 32 минуты. Маррей шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Баутиста-Агута пять эйсов, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Отметим, что за три матча на Australian Open — 2023 Маррей провёл на корте в общей сложности 14 часов и 3 минуты.
В следующем раунде Баутиста-Агут встретится с американцем Томми Полом.
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