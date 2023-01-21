35-летний Энди Маррей за 3 матча на Australian Open провёл на корте 14 часов и 3 минуты

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей за три матча на Australian Open — 2023 провёл на корте в общей сложности 14 часов и 3 минуты.
Ранее, в матче третьего круга 35-летний Маррей уступил представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (24) со счётом 1:6, 7:6 (9:7), 3:6, 4:6. Встреча продлилась 3 часа 32 минуты. В предыдущем матче легендарный британец играл с австралийцем Танаси Коккинакисом 5 часов 45 минут (это его личный карьерный рекорд) и закончил его в 4:06 утра по местному времени.
Отметим, что в 2019 году Маррею был присвоен титул сэра. Торжественную церемонию посвящения в рыцари, прошедшую в Букингемском дворце, провёл лично принц Чарльз, который ныне стал королём Карлом III.
- 21 января 2023
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