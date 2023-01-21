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Екатерина Александрова не сумела пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии

Екатерина Александрова не сумела пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии
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18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В матче третьего круга Александрова (19) потерпела тяжёлое поражение от 45-й ракетки мира, представительницы Польши Магды Линетт со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Александрова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Линетт пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Линетт станет четвёртая ракетка мира француженка Каролин Гарсия (4).

Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Australian Open (ж). 3-й круг
21 января 2023, суббота. 14:50 МСК
Магда Линетт
45
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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