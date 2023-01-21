18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В матче третьего круга Александрова (19) потерпела тяжёлое поражение от 45-й ракетки мира, представительницы Польши Магды Линетт со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Александрова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Линетт пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Линетт станет четвёртая ракетка мира француженка Каролин Гарсия (4).

Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.