18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023.
В матче третьего круга Александрова (19) потерпела тяжёлое поражение от 45-й ракетки мира, представительницы Польши Магды Линетт со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Александрова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Линетт пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Линетт станет четвёртая ракетка мира француженка Каролин Гарсия (4).
Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
- 21 января 2023
-
16:18
-
16:08
-
15:59
-
15:34
-
15:29
-
14:43
-
14:32
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
13:58
-
13:42
-
13:24
-
13:12
-
13:00
-
12:52
-
12:33
-
12:16
-
12:10
-
11:53
-
11:46
-
11:35
-
11:20
-
11:12
-
10:58
-
10:41
-
10:26
-
09:31
-
09:30
-
08:37
-
08:23
-
07:52
-
06:46
-
04:42
-
04:35