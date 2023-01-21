Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 7-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 22 января, стартует седьмой игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у женщин.

Ига Свёнтек — Елена Рыбакина— приблизительно в 4:30.

Елена Остапенко — Кори Гауфф— приблизительно в 5:00.

Джессика Пегула — Барбора Крейчикова— приблизительно в 9:00.

Виктория Азаренко — Чжу Линь — приблизительно в 13:00.

Australian Open — 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над американкой Даниэль Коллинз.