В мужской сетке Australian Open остался только один победитель ТБШ, в женской — пять
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После поражения британского теннисиста Энди Маррея в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2022 в турнирной сетке мужского разряда остался только один победитель турниров серии Большого шлема — Новак Джокович. Все остальные участники четвёртого круга турнира никогда в карьере не выигрывали столь престижные турниры в своей карьере.
Напомним, Маррей уступил представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (24) со счётом 1:6, 7:6 (9:7), 3:6, 4:6.
В женской сетке борьбу за титул продолжают пять чемпионок — Ига Свёнтек, Елена Рыбакина, Елена Остапенко, Барбора Крейчикова и Виктория Азаренко. Примечталеьно, что все пять девушек находятся в верхней половине сетки и сразятся в воскресенье за путёвку в 1/4 финала.
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