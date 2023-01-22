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Хачанов обыграл Нисиоку и пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Хачанов обыграл Нисиоку и пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
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Российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение японцу Йосихито Нисиоке в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

Продолжительность этого матча составила 2 часа.

Хачанов сделал 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из десяти. Его оппонент однажды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником 26-летнего россиянина станет победитель противостояния Хуберт Хуркач (Польша) — Себастьян Корда (США). Отметим, что Хачанов впервые в карьере пробился в 1/4 финала на австралийском мэйджоре.

Australian Open проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.

Australian Open (м). 4-й круг
22 января 2023, воскресенье. 06:40 МСК
Йосихито Нисиока
33
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		0 6 4    
6 		6 7 7    
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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