Карен Хачанов вновь написал «Держись, Арцах!» на камере после победы на Australian Open

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023 вновь написал слова поддержки в адрес непризнанной республики Арцах.

«Продолжай верить до конца!!! Арцах, держись!!!» — написал Хачанов на телевизионной камере.

Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2023. В 1/8 финала Карен со счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) обыграл японца Йосихито Нисиоку. За место в полуфинале россиянин сразится с 22-летним американцем Себастьяном Кордой (29).

26-летний Хачанов стал седьмым действующим игроком ATP-тура, который добирался до четвертьфиналов на всех турнирах «Большого шлема».