Пегула вышла в четвертьфинал Australian Open — 2023, где может сразиться с Азаренко

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В матче четвёртого круга Пегула (3) обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 чешку Барбору Крейчикову (20) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Пегула ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 18. На счету Крейчиковой три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Пегулы станет победительница матча Виктория Азаренко (Беларусь, 24) — Чжу Линь (Китай).

Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.