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Пегула вышла в четвертьфинал Australian Open — 2023, где может сразиться с Азаренко

Пегула вышла в четвертьфинал Australian Open — 2023, где может сразиться с Азаренко
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В матче четвёртого круга Пегула (3) обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 чешку Барбору Крейчикову (20) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Пегула ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 18. На счету Крейчиковой три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Пегулы станет победительница матча Виктория Азаренко (Беларусь, 24) — Чжу Линь (Китай).

Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Australian Open (ж). 4-й круг
22 января 2023, воскресенье. 09:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Барбора Крейчикова
23
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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