«Жаловаться не на что, верно?» Хачанов — о том, что выиграл у Нисиоки 14 геймов подряд

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал тот факт, что в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023 с японцем Йосихито Нисиокой выиграл 14 геймов подряд (итоговый счёт – 6:0, 6:0, 7:6 (7:4)).

«Скажем так, жаловаться не на что, верно? Я выиграл 14 геймов подряд. Но о таких вещах думает игрок, который проигрывает эти геймы. Но ведь первый гейм был очень сложный. Я подавал, по-моему, был брейк-пойнт. А потом уже я стал подряд выигрывать геймы. Во втором сете я потерял вроде два очка за всю партию. В таких матчах подобное нечасто увидишь.

Сложно сказать, что произошло. Конечно, я хорошо играл. А он — нет, в некоторых ситуациях. Но это теннис, знаете ли. Помню, как был в похожей ситуации, как он. И это было странно. В прошлом году я выиграл первый сет в Риме с Циципасом 6:4, а потом проиграл 0:6 и проигрывал 0:2. И думал, как взять хотя бы гейм на своей подаче. Начинаешь немного стрессовать, думаешь, мол, что я тут делаю. Такие мысли были у меня тогда. Сегодняшний матч получился не совсем обычный. Но я очень рад. Третий сет сложился непросто», — сказал Хачанов на послематчевой пресс-конференции.