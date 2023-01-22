В ФТР отреагировали на выход Карена Хачанова в четвертьфинал Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о выходе россиянина Карена Хачанова в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В 1/8 финала Хачанов со счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) обыграл японца Йосихито Нисиоку. За место в полуфинале россиянин сразится с 22-летним американцем Себастьяном Кордой (29).

«Выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» всегда многое значит. Карен провёл три отличных матча, демонстрируя очень качественный теннис. Первые два сета сегодня особо обсуждать нечего, Нисиока сам их провалил. Но в третьем сете, когда уже завязалась борьба, Карен был собран и довёл матч до победы», – сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.