В ФТР отреагировали на выход Карена Хачанова в четвертьфинал Australian Open
Поделиться
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о выходе россиянина Карена Хачанова в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.
В 1/8 финала Хачанов со счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) обыграл японца Йосихито Нисиоку. За место в полуфинале россиянин сразится с 22-летним американцем Себастьяном Кордой (29).
«Выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» всегда многое значит. Карен провёл три отличных матча, демонстрируя очень качественный теннис. Первые два сета сегодня особо обсуждать нечего, Нисиока сам их провалил. Но в третьем сете, когда уже завязалась борьба, Карен был собран и довёл матч до победы», – сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Комментарии
- 22 января 2023
-
12:20
-
12:16
-
11:52
-
11:38
-
11:09
-
10:58
-
10:51
-
10:41
-
10:20
-
10:03
-
09:51
-
09:30
-
08:41
-
07:58
-
06:54
-
06:11
-
03:56
-
03:20
-
03:16
-
02:26
-
00:05
- 21 января 2023
-
23:04
-
22:15
-
22:07
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:02
-
20:52
-
20:28
-
20:03
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:31
Партнерский контент