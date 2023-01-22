Фото: Хуберт Хуркач уронил табло, демонстрирующее скорость подачи, в матче на AO-2023

11-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач во время матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023 уронил табло, демонстрирующее время и скорость подачи.

Это произошло на тай-брейке решающего, пятого сета. Хуркач после разбега опёрся на табло, рассчитывая, что оно выдержит, однако конструкция упала.

Напомним, в матче четвёртого круга Хуркач (10) со счётом 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 6:7 (7:10) проиграл 22-летнему американцу Себастьяну Корде (29). Встреча продлилась 3 часа 30 минут. Корда восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Хуркача 19 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 10.

Корда за выход в полуфинал Australian Open — 2023 сразится с российским теннисистом Кареном Хачановым.