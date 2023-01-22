Рыбакина vs Свёнтек! Битва чемпионок ТБШ на Australian Open! Матчи игрового дня. LIVE!

В воскресенье проведут сражения за места в четвертьфиналах теннисисты из верхних половин сеток. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня Australian Open – 2023. В воскресенье начнётся четвёртый круг в одиночном разряде. Борьбу за места в четвертьфиналах поведут представители верхних половин сеток. Среди прочих на корт выйдет и россиянин Карен Хачанов, которому будет противостоять японец Нисиока. Проведёт свой четвёртый матч на турнире и Стефанос Циципас, у которого есть опыт выступления в финалах ТБШ. В женском турнире осталось ещё пять теннисисток – чемпионок «Шлемов», и все они находятся в одной половине сетки. Причём Ига Свёнтек и Елена Рыбакина, забравшие на двоих три «Шлема» в сезоне-2022, сыграют сейчас друг с другом. Все подробности – в нашем онлайне!