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Матчи Хачанова, Свёнтек и Рыбакиной: онлайн-трансляция Australian Open, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Рыбакина vs Свёнтек! Битва чемпионок ТБШ на Australian Open! Матчи игрового дня. LIVE!
Даниил Сальников
Рыбакина vs Свёнтек!
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В воскресенье проведут сражения за места в четвертьфиналах теннисисты из верхних половин сеток. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня Australian Open – 2023. В воскресенье начнётся четвёртый круг в одиночном разряде. Борьбу за места в четвертьфиналах поведут представители верхних половин сеток. Среди прочих на корт выйдет и россиянин Карен Хачанов, которому будет противостоять японец Нисиока. Проведёт свой четвёртый матч на турнире и Стефанос Циципас, у которого есть опыт выступления в финалах ТБШ. В женском турнире осталось ещё пять теннисисток – чемпионок «Шлемов», и все они находятся в одной половине сетки. Причём Ига Свёнтек и Елена Рыбакина, забравшие на двоих три «Шлема» в сезоне-2022, сыграют сейчас друг с другом. Все подробности – в нашем онлайне!

Australian Open – 2023. Мужская сетка
Australian Open (м). 4-й круг
22 января 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Йосихито Нисиока
33
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Australian Open (м). 4-й круг
22 января 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Янник Синнер
16
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Live Даниил Сальников

Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.

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