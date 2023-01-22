Чесноков — о победе Хачанова над Нисиокой: два сета я ничего не понимал — всё получалось

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о выходе россиянина Карена Хачанова в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В 1/8 финала Хачанов со счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) обыграл японца Йосихито Нисиоку. За место в полуфинале россиянин сразится с 22-летним американцем Себастьяном Кордой (29).

«Самый тяжёлый матч у Хачанова был с Тиафо – хорошая победа. Он прошёл этот психологический барьер, тяжёлый. Его освободило от всех проблем. Два сета я вообще ничего не понимал. Ощущение, что уровень «супер» против слабого уровня. У него всё получалось! Эти острые удары, ширина, которую он давал. Нисиока просто рабочая пчёлка, которая нереально работает на корте. Его ноги не успевали, всё складывалось очень удачно в сторону Хачанова», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.