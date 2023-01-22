Елена Остапенко — о жалобах Гауфф: что я могу сделать, если у меня кроссовки скрипят?

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о жалобах со стороны американки Кори Гауфф.

Во время матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023 Гауфф жаловалась, что у Остапенко сильно скрипят кроссовки. Напомним, Елена неожиданно обыграла Кори со счётом 7:5, 6:3.

«Во-первых, что я могу сделать с тем, что у меня кроссовки скрипят? Я готовлюсь к подаче и перебираю ногами, ничего запрещённого на корте не делаю.

Мне кажется, сегодня я пару раз отвлекалась, спросила, попал мяч или нет. Но в основном сегодня я очень хорошо держала фокус, и, мне кажется, это то, что мне принесло победу. Я не выбывала из матча и очень ровно сегодня играла», — сказала Остапенко на послематчевой пресс-конференции.