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Ига Свёнтек прокомментировала неожиданное поражение от Елены Рыбакиной на Australian Open

Ига Свёнтек прокомментировала неожиданное поражение от Елены Рыбакиной на Australian Open
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек прокомментировала неожиданное поражение в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023.

Свёнтек (1) проиграла чемпионке Уимблдона-2022 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 4:6, 4:6.

«Я чувствовала давление и больше хотела не проиграть, чем выиграть. Думаю, это главное, над чем я должна поработать в ближайшие пару недель. Последние две недели для меня были довольно тяжёлыми. Сегодня я почувствовала, что мне не так уж много нужно делать, чтобы больше бороться. Я действительно чувствую, что сделала шаг назад в плане подхода к таким турнирам.

Если честно, она (Рыбакина) просто была лучше и играла очень солидно. Она должна стоять гораздо выше в рейтинге, но все мы знаем, что было с Уимблдоном. Я думаю, она была сильнее и тактически, и просто оставалась сосредоточенной по ходу всего матча. Она была лучшим игроком», — приводит слова Свёнтек Eurosport.

«Подача — моё оружие, а слабая сторона — физика». Слова Рыбакиной после победы над Свёнтек «Подача — моё оружие, а слабая сторона — физика». Слова Рыбакиной после победы над Свёнтек
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