Себастьян Корда: тяжёлые поражения от Надаля и Джоковича помогли мне в матче с Медведевым

22-летний американский теннисист Себастьян Корда прокомментировал дебютный выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В матче четвёртого круга Корда (29) обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача (10) со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7). По ходу соревнований сын чемпиона Australian Open — 1998 Петра Корды в числе прочих обыграл россиянина Даниила Медведева.

«Думаю, я действительно хорошо умею двигаться дальше, учиться на своих ошибках, а потом использовать опыт в подобных матчах.

У меня был тяжёлый матч с Рафой (Надалем) на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, я дважды не подал на матч. Я упустил матчбол с Джоковичем на турнире в Аделаиде. Эти тяжёлые поражения помогли в матче с Медведевым и сегодня. Я сделал выводы и сохранил позитивный настрой.

Такие поражения приносят много боли, но мои родители и команда меня поддержали и сделали так, чтобы я не сбился с курса», — сказал Корда на послематчевой пресс-конференции.