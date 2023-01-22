Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал Australian Open — 2023

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала Australian Open – 2023.



В матче четвёртого круга Азаренко одержала волевую победу над представительницей Китая Чжу Линь — 4:6, 6:1, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 41 минуту. Азаренко трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Чжу Линь два эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.



В матче 1/4 финала Australian Open Азаренко встретится с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.