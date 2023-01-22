Три чемпионки ТБШ — в четвертьфинале! Расписание, расклады, сетки Australian Open

В воскресенье на Открытом чемпионате Австралии начались матчи четвёртого круга. Свои поединки проводили представители верхних половин сеток одиночного разряда. Из россиян до второй недели турнира «Большого шлема» дошли только два игрока – Рублёв и Хачанов. В воскресенье за путёвку в 1/4 финала сражался только Карен.

Итоги седьмого дня. 22 января, воскресенье

В соперники Хачанову достался 27-летний японец Йосихито Нисиока, посеянный в Мельбурне под 31-м номером. В третьем круге Нисиока в трёх сетах разобрался с американцем Маккензи Макдональдом, который перед этим сенсационно выбил из сетки прошлогоднего чемпиона Рафаэля Надаля. Йосихито и Карен хорошо были знакомы друг с другом. Они уже провели до этого три матча, и счёт был 2-1 в пользу россиянина. Хачанов победил на Australian Open – 2019 и Олимпиаде-2021, а японец размочил счёт в их последнем поединке в рамках Вашингтона-2022.

Казалось, что будет ожесточённая борьба, но всё пошло не так. У японца с первых же минут матча игра не получилась, а Хачанов брал гейм за геймом. В итоге Карен взял два сета с «баранками» и повёл в третьем – 2:0. Его невероятная серия составила 14 геймов. И только после этого японец заиграл абсолютно на равных – он сделал обратный брейк, сравнял счёт – 2:2, и в итоге исход партии решался на тай-брейке. А там удачливее оказался Хачанов – 6:0, 6:0, 7:6. Так Карен стал первым россиянином, пробившимся в четвертьфинал Australian Open – 2023.

Соперник Хачанова определялся в матче Хуберт Хуркач (10) – Себастьян Корда (29). Упорная борьба затянулась до тай-брейка пятого сета, в котором, напомним, победитель определяется по достижении не привычных семи очков, а десяти. Хуберт пошёл было в отрыв – 3:1, но тут уже Корде удалась серия из шести выигранных мячей – 3:7. Поляк на удивление быстро сравнял счёт – 7:7, но в концовке уже прибавил американец и одержал победу за 3,5 часа. Так турнир лишился ещё одного представителя топ-10 посева, а американец Корда после сенсационной победы над Даниилом Медведевым в третьем круге добрался до ещё одного россиянина – Карена Хачанова – в 1/4 финала.

На этом падение игроков топ-10 посева не закончилось. Зачехлил ракетку канадец Феликс Оже-Альяссим (6). Он встречался с чехом Иржи Легечкой, занимающим 71-е место в рейтинге ATP. Более опытный Феликс повёл 1:0 по сетам, а потом проиграл три подряд. Соперником Легечки стал Стефанос Циципас (3), который не позволил итальянцу Синнеру (15) сотворить второе чудо подряд. Напомним, в третьем круге Янник проигрывал Мартону Фучовичу 0:2 по сетам, но затем добился камбэка – 3:2. Вот и сейчас Циципас повёл 2:0, Синнер сравнял счёт – 2:2, но в пятой партии грек оказался сильнее.

Мужчины. Четвёртый круг (1/8 финала)

Корда (США, 29) – Хуркач (Польша, 10) – 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6.

Хачанов (Россия, 18) – Нисиока (Япония, 31) – 6:0, 6:0, 7:6.

Легечка (Чехия) – Оже-Альяссим (Канада, 6) – 4:6, 6:3, 7:6, 7:6.

Циципас (Греция, 3) – Синнер (Италия, 15) – 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3.



Подробнее. Корда (США, 29) – Хуркач (Польша, 10) – 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6.– Нисиока (Япония, 31) – 6:0, 6:0, 7:6.Легечка (Чехия) – Оже-Альяссим (Канада, 6) – 4:6, 6:3, 7:6, 7:6.Циципас (Греция, 3) – Синнер (Италия, 15) – 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3.

В женской сетке к воскресенью осталось пять теннисисток, ранее побеждавших на ТБШ. И все они оказались в верхней половине сетки. В каждом из четырёх воскресных поединков была хотя бы одна такая чемпионка, а в главном матче дня – сразу две.

Первой ракетке мира Иге Свёнтек, которая дважды побеждала на «Ролан Гаррос» и один раз на US Open, противостояла чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина. Елена сразу же задавила соперницу темпом и мощными ударами. Особенно помогала ей подача, а у Иги при таком давлении ещё и начались проблемы с собственной подачей. И за два сета Рыбакина оформила путёвку в 1/4 финала.

Так на турнире – мужском и женском – не осталось первых двух номеров посевов. Ранее проиграли Надаль, Рууд и Жабер. Такого провала игроков топ-2 на ТБШ ещё не было никогда за всю Открытую эру. Проиграла в этот день чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 Барбора Крейчикова (20), но уступила она как раз теннисистке, у которой теперь остался наивысший номер посева – американке Джессике Пегуле (3). Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко в двух сетах победила 18-летнюю американку Кори Гауфф. А вот участницы последнего матча дня – чемпионка Australian Open (2012, 2013) Виктория Азаренко и китаянка Чжу Линь – единственные в этот день довели дело до третьей партии. И Виктория почти за три часа одержала волевую победу. Так на турнире осталось три чемпионки ТБШ!

Женщины. Четвёртый круг (1/8 финала)

Рыбакина (Казахстан, 22) – Свёнтек (Польша, 1) – 6:4, 6:4.

Остапенко (Латвия, 17) – Гауфф (США, 7) – 7:5, 6:3.

Пегула (США, 3) – Крейчикова (Чехия, 20) – 7:5, 6:2.

Азаренко (Беларусь, 24) – Чжу Линь (Китай) – 4:6, 6:1, 6:4.



Подробнее. Рыбакина (Казахстан, 22) – Свёнтек (Польша, 1) – 6:4, 6:4.Остапенко (Латвия, 17) – Гауфф (США, 7) – 7:5, 6:3.Пегула (США, 3) – Крейчикова (Чехия, 20) – 7:5, 6:2.Азаренко (Беларусь, 24) – Чжу Линь (Китай) – 4:6, 6:1, 6:4.

Расписание восьмого дня. Интересные матчи понедельника, 23 января

В понедельник завершится четвёртый круг – будут сыграны все матчи в нижних половинах сеток. Единственный представитель России в этой части сетки – Андрей Рублёв (5) сразится с датчанином Хольгером Руне (9), который в концовке прошлого сезона сенсационно выиграл «Мастерс» в Париже и едва не попал на Итоговый чемпионат ATP. И как раз на том турнире Руне выбил из сетки в третьем круге Рублёва. Чем закончится их вторая встреча – узнаем в понедельник. В этот же день продолжит поход за 10-м титулом на АО серб Новак Джокович (4). Его четвёртым соперником на турнире будет последний оставшийся в сетке австралиец – Алекс де Минор (22).

Мужчины. Четвёртый круг (1/8 финала)

6:00. Шелтон (США) – Вулф (США)

6:30. Рублёв (Россия, 5) – Руне (Дания, 9)

8:00. Баутиста-Агут (Испания, 24) – Пол (США)

11:00. де Минор (Австралия, 22) – Джокович (Сербия, 4)



Подробнее. 6:00. Шелтон (США) – Вулф (США)6:30.– Руне (Дания, 9)8:00. Баутиста-Агут (Испания, 24) – Пол (США)11:00. де Минор (Австралия, 22) – Джокович (Сербия, 4)

У женщин обращает на себя внимание поединок Соболенко – Бенчич. В этом матче встречаются бывшая и нынешняя подопечная российского тренера Дмитрия Турсунова. Некоторое время назад он работал с Соболенко, а теперь помогает Бенчич.

Женщины. Четвёртый круг (1/8 финала)

3:00. Соболенко (Беларусь, 5) – Бенчич (Швейцария, 12)

4:30. Векич (Хорватия) – Л. Фрухвиртова (Чехия)

4:30. Линетт (Польша) – Гарсия (Франция, 4)

5:00. Плишкова (Чехия, 30) – Чжан Шуай (Китай, 23)



Подробнее. 3:00. Соболенко (Беларусь, 5) – Бенчич (Швейцария, 12)4:30. Векич (Хорватия) – Л. Фрухвиртова (Чехия)4:30. Линетт (Польша) – Гарсия (Франция, 4)5:00. Плишкова (Чехия, 30) – Чжан Шуай (Китай, 23)

Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».