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Видеообзор победы Елены Остапенко над Кори Гауфф в матче 4-го круга Australian Open

Видеообзор победы Елены Остапенко над Кори Гауфф в матче 4-го круга Australian Open
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Australian Open– 2023.

В матче четвёртого круга Australian Open Остапенко одержала уверенную победу в двух сетах над седьмой ракеткой мира американкой Кори Гауфф — 7:5, 6:3.

Общая продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Остапенко сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. Её соперница шесть раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и использовала свой единственный брейк-пойнт.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Eurosport Tennis

Соперницей Елены Остапенко по 1/4 финала Australian Open станет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Матч состоится 24 января около 3:00 мск.

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