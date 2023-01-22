Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать Хачанова за поддержку Арцаха

Федерация тенниса Азербайджана (ATF) обратилась в Международную федерацию тенниса (ITF) с требованием наказать россиянина Карена Хачанова за поддержку Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) на Australian Open.
После победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Australian Open Хачанов оставил на камере послание: «Арцах, держись!» После победы в следующем круге турнира над японцем Нисиокой россиянин также написал на камере: «Продолжай верить до самого конца. Арцах, держись!»
Федерация тенниса Азербайджана (ATF) расценила действия Хачанова как «неприемлемую провокацию, направленную против Азербайджана».
«Федерация тенниса Азербайджана осуждает этот инцидент и во избежание повторения подобной ситуации просит наказать теннисиста (Хачанова) и принять более строгие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — приводит «РИА Новости Спорт» заявление организации.
Позже глава ATF Октай Асадов также выступил с обращением к президенту Федерации тенниса России (ФТР) Шамилю Тарпищеву, в котором попросил его принять «жёсткие меры» против российского спортсмена.
- 22 января 2023
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