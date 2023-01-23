Плишкова обыграла Шуай и вышла в четвертьфинал Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. На стадии 1/8 финала Плишкова обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:0, 6:4.
Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Плишкова сделала 12 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету Шуай ни одной подачи навылет, две двойных ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В следующем круге Плишкова сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша) – Каролин Гарсия (Франция).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.
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