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Бен Шелтон в пяти сетах одолел Джеффри-Джона Вулфа в 1/8 финала Australian Open — 2023

Бен Шелтон в пяти сетах одолел Джеффри-Джона Вулфа в 1/8 финала Australian Open — 2023
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89-я ракетка мира американец Бен Шелтон пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В сверхнапряжённом матче четвёртого круга Шелтон в пяти сетах победил своего соотечественника Джеффри-Джона Вулфа (67-й в рейтинге ATP) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продлилась 3 часа 47 минут. Шелтон 23 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Вулфа 19 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвертьфинальном матче Australian Open — 2023 Шелтон встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут – Томми Пол (США).

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.

Australian Open (м). 4-й круг
23 января 2023, понедельник. 07:10 МСК
Бен Шелтон
89
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 4 7 7 6
7 7 		2 7 7 6 4 2
             
Джеффри-Джон Вулф
67
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
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