Видео решающего тай-брейка между Рублёвым и Руне, на котором россиянин отыгрался с 0:5

Российский теннисист Андрей Рублёв оказался сильнее датского игрока Хольгера Руне в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на центральном корте турнира, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором решающего тай-брейка матча Андрея Рублёва и Хольгера Руне.
Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на канале Eurosport Tennis.
Рублёв одержал победу со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). На его счету 22 эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. Датчанин выполнил восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 17.
В следующем круге Андрей Рублёв сойдётся либо с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, либо с австралийцем Алексом де Минором.
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