Анна Дмитриева: можно посочувствовать близким Рублёва и Руне — матч был просто сумасшедший
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Комментатор Анна Дмитриева поделилась мыслями о победе российского теннисиста Андрея Рублёва над представителем Дании Хольгером Руне в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
«Матч был просто сумасшедший. Смотреть было можно, но мучительно. Андрей — молодец. Мальчика жалко, но так готовится чемпион. Руне в будущем сумеет это преодолеть. Ещё бы Руне не подсесть. Каждый третий с ума сойдёт.
Можно посочувствовать всем близким Рублёва и Руне и всем, кто был на этом матче, потому что была сумасшедшая игра. Нужно поздравить Андрея и порадоваться. Пока мы прошли тяжёлое испытание, а Рублёв особенно. Его нужно поблагодарить за это», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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