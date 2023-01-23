Рублёв: понимаю, что победить Джоковича невероятно сложно, особенно на «Шлемах»

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Australian Open с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
«Понимаю, что победить Новака невероятно сложно, особенно на «Шлемах». У него наилучший опыт по победам в таких матчах. Он один из лучших в истории. Единственный шанс, который у меня есть, — сыграть в свой лучший теннис и сражаться за каждый мяч. Вот и всё. Насчёт его повреждения вообще не думаю. Он играет и побеждает», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
В матче четвёртого круга Australian Open Андрей Рублёв победил датчанина Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Джокович одержал уверенную победу над представителем Австралии де Минором со счётом 6:2, 6:1, 6:2.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующий победитель Australian Open Рафаэль Надаль вылетел во втором круге.
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