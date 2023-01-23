Новак Джокович: только мои травмы постоянно вызывают сомнения. Это очень интересно…

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о том, что некоторые СМИ в своих публикациях ставят под сомнение степень серьёзности его нынешней травмы бедра.
«Я оставляю этим людям право на сомнения – пусть сомневаются. Только мои травмы вызывают сомнения. Когда травмируются другие игроки, они становятся жертвами, когда травмирован я, все считают, что я притворяюсь. Это очень интересно… Я не считаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать.
При мне есть МРТ, УЗИ и всё остальное, как двухлетней давности, так и свежее. Опубликую ли я это в своём документальном фильме или в социальных сетях? Зависит от того, как я буду себя чувствовать. Может быть, я сделаю это, а может быть, и нет.
На данный момент меня не особо интересует, что люди думают и говорят обо мне. Я привык к подобного рода ситуациям, они придают мне дополнительные силы и мотивацию», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
- 23 января 2023
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