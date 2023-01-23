Хольгер Руне опубликовал снимки с модной фотосессии после поражения от Рублёва на AO

10-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в своих социальных сетях стильные снимки с фотосессии для журнала GQ Hype.

Издание выпустило номер, посвящённый семи молодым звёздам тенниса. Помимо Руне, в данный список вошли: итальянец Маттео Берреттини, грек Стефанос Циципас, американцы Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо, канадец Феликс Оже-Альяссим и норвежец Каспер Рууд. Согласно каким критериям была отобрана данная семёрка, на данный момент неизвестно.

Ранее Руне (9) потерпел тяжёлое поражение от россиянина Андрея Рублёва (5) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в пользу Рублёва. Встреча продлилась 3 часа 38 минут.